Можно ли продлить срочный трудовой договор?

18.04.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Трудоустроился по срочному договору на пять лет, скоро срок заканчивается. Могу ли я остаться на этой работе?

Ответ юриста

Да, можете.

Согласно статье 58 ТК РФ, в случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок.

Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок.