Как работать на себя и не нарушать закон?

14.04.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Хочу продавать вещи, сделанные своими руками, но официально, чтобы не было проблем. Нужно открыть ИП или стать самозанятым? В чем разница?

Ответ юриста

Вкратце, если вы не планируете нанимать сотрудников, вам больше подойдет стать самозанятым. Это самый простой способ, как раз для тех, кто продает товары собственного производства.

Для самозанятых действует упрощенный налоговый режим: 4% при оказании услуг физическим лицам, 6% - при сотрудничестве с ИП и юридическими лицами. Не требуется сдавать налоговые декларации, онлайн-касса тоже не нужна.

Однако нельзя быть самозанятым, если доход превышает 2,4 млн рублей в год.

Преимущества открытия ИП: предприниматель может нанимать сотрудников, декларировать более 60 миллионов в год, получать лицензии для осуществления разного вида деятельности.

При этом за каждого трудоустроенного необходимо платить налог. Сумма налоговых выплат зависит от выбранного режима и составляет от 6 до 30%. Для сотрудничества с физическими лицами необходима онлайн-касса.