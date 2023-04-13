Как установить отцовство после смерти ребенка?

13.04.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Сын погиб при участии в СВО, матери выплатили компенсацию, но мне (отцу) она не отдала часть. Говорит потому, что я не вписан в свидетельство о рождении. Но я участвовал в жизни сына всегда. Можно ли после его смерти установить отцовство?

Ответ юриста

Вы можете установить отцовство в судебном порядке. Для этого нужно собрать доказательства и подать заявление об установлении отцовства и признании права на наследство.

Как доказательства подойдут совместные фото с ребенком или матерью, переписка в соцсетях или путем СМС-сообщений, показания свидетелей, родственников, друзей, которые в курсе вашей жизни.

Если доказательств нет, можно попросить суд назначить посмертную генетическую экспертизу (возможно, путем эксгумации трупа).