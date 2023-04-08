Может ли муж претендовать на квартиру, унаследованную женой?

08.04.2023 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Жена вступила в наследство и получила квартиру. Имею ли я на это имущество какие-то права, если являюсь законным мужем?

Ответ юриста

Унаследованное одним из супругов имущество не является общей собственностью согласно пункту 2 статьи 256 ГК РФ.

«Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью».

Однако суд может признать унаследованную квартиру совместной собственностью, если удастся установить, что «в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т. п.)».

Штамп в паспорте делает вас наследником первой очереди, то есть после смерти супруги вы сможете претендовать на квартиру.