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Ликбез

Может ли неродной человек претендовать на наследство?

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Вопрос от интернет-пользователя

Жил с неродным дедушкой 15 лет. При жизни он говорил, что квартира останется мне. Умер, и в наследство вступил его сын. Могу ли я претендовать на это жилье?

Ответ юриста

Если нет завещания, в котором записано, что квартира должна стать вашей, то претендовать на нее вы не можете.

Статья 1118 ГК РФ: распорядиться имуществом на случай смерти можно путем совершения завещания или заключения наследственного договора.

Статья 1142 ГК РФ: наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

Сын умершего в данном случае имеет приоритет. Даже если бы вы были родным внуком, квартира не стала бы вашей, так как при наличии наследников первой очереди по закону наследование других очередей исключается.

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