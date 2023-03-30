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Ликбез

Что делать, если в магазине не выдали чек?

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Вопрос от интернет-пользователя

Пришел в магазин за несколько минут до закрытия, оплатил покупки, но чек не выдали, потому что закончилась лента. Другой у них не было, сказали, что ничего сделать не могут. При этом сумма была серьезной. Что в таких случаях нужно делать?

Ответ юриста

Если вы просили чек, но вам его не выдали, следует обратиться к руководству магазина или, в крайнем случае, в налоговую инспекцию или Роспотребнадзор. Отсутствие ленты не освобождает продавца от обязательств.

В пункте 6 статьи 14.5. КоАП РФ говорится:

«Ненаправление организацией или индивидуальным предпринимателем при применении контрольно-кассовой техники покупателю кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме либо непередача указанных документов на бумажном носителе покупателю по его требованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 2 000 рублей; на юридических лиц - предупреждение или наложение административного штрафа в размере 10 000 рублей».

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