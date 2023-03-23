Как вернуть статус налогового резидента РФ?

23.03.2023 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Уехал из страны больше чем на полгода, по приезде сказали, что не могу продать квартиру без уплаты 30%, так как перестал быть резидентом. Как вернуть этот статус?

Ответ юриста

Ответ - в пункте 2 статьи 207 НК РФ о налогоплательщиках:

«Если иное не предусмотрено настоящей статьей, налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья».

То есть, чтобы снова стать налоговым резидентом и уплатить 13% налога с продажи квартиры вместо 30%, вам необходимо прожить в России суммарно (не подряд) не менее 183 дней.