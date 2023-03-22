Можно ли отказаться от вступления в гаражный кооператив?

22.03.2023 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Купил гараж в кооперативе. Никаких удобств нет, но пришел председатель и требует, чтобы я вступил в кооператив и платил взносы неизвестно на что. Можно ли отказаться?

Ответ юриста

Да, вы можете отказаться. Гаражные кооперативы относятся к разновидности потребительских кооперативов.

Из статьи № 4 Закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» следует:

«1. Потребительское общество создается за счет вступительных и паевых взносов, осуществляет торговую, заготовительную, производственную, посредническую и иные виды деятельности.

2. Потребительское общество создается и действует на основе добровольности вступления в потребительское общество и выхода из него».