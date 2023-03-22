Можно ли отказаться от вступления в гаражный кооператив?

Вопрос от интернет-пользователя
Купил гараж в кооперативе. Никаких удобств нет, но пришел председатель и требует, чтобы я вступил в кооператив и платил взносы неизвестно на что. Можно ли отказаться?
Ответ юриста
Да, вы можете отказаться. Гаражные кооперативы относятся к разновидности потребительских кооперативов.
Из статьи № 4 Закона РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» следует:
«1. Потребительское общество создается за счет вступительных и паевых взносов, осуществляет торговую, заготовительную, производственную, посредническую и иные виды деятельности.
2. Потребительское общество создается и действует на основе добровольности вступления в потребительское общество и выхода из него».
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