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Ликбез

Может ли мать определить место жительства ребенка с отцом?

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Вопрос от интернет-пользователя

От брака осталось двое детей, один из которых очень привязан к отцу и хочет жить с ним. Можно ли этого добиться через суд?

Ответ юриста

Да, можно, согласно статье 65 СК РФ об осуществлении родительских прав.

«...2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов и с учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд.

3. Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей».

Как определяется подсудность дел об определении места жительства ребенка

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом их мнения. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, его возраста, нравственные и прочие личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и другое).

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