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Ликбез

Полицейские заметили с пивом на улице. Что будет?

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Вопрос от интернет-пользователя

С одногруппниками пили пиво на улице, и к нам подошли полицейские. Мне 18 лет, студент. Записали данные. Что теперь будет и поставят ли на учет?

Ответ юриста

На учет вас не поставят, так как вы совершеннолетний. Максимум, что грозит, - штраф.

КоАП РФ Статья 20.20.

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, - влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 500 рублей.

Согласно пункту 7 статьи 16 федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ, не допускается потребление (распитие) алкогольной продукции в общественных местах, в том числе во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом).

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