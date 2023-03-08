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Ликбез

Что делать, если заставляют нарушать технику безопасности?

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Вопрос от интернет-пользователя

На предприятии работаем с опасными веществами, форму выдали лишь однажды, и почти у всех ее теперь уже нет. Начальство новую не дает, хотя по технике безопасности мы все должны быть в спецодежде. Что делать?

Ответ юриста

Согласно статье 214 ТК РФ, работодатель обязан создать безопасные условия труда, исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников.

В статье 5.27.1. КоАП РФ говорится, что необеспечение работников средствами индивидуальной защиты влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 130 тысяч до 150 тысяч рублей.

Вы можете пожаловаться в трудовую инспекцию или прокуратуру.

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