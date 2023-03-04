Можно ли уплатить налоги за другого человека?

Вопрос от интернет-пользователя
Отец категорически не хочет платить налоги. Могу ли я сделать это за него, чтобы избежать проблем?
Ответ юриста
Да, это возможно. Согласно пункту 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации, обязанность по уплате налога должна быть исполнена в срок, установленный в соответствии с кодексом. Налогоплательщик вправе перечислить денежные средства в качестве единого налогового платежа до наступления установленного срока.
Перечисление денежных средств в качестве единого платежа в счет исполнения обязанности по уплате налога может быть произведено иным лицом.
Иное лицо не вправе требовать возврата уплаченного за налогоплательщика единого платежа.
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