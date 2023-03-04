Можно ли уплатить налоги за другого человека?

04.03.2023 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Отец категорически не хочет платить налоги. Могу ли я сделать это за него, чтобы избежать проблем?

Ответ юриста

Да, это возможно. Согласно пункту 1 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации, обязанность по уплате налога должна быть исполнена в срок, установленный в соответствии с кодексом. Налогоплательщик вправе перечислить денежные средства в качестве единого налогового платежа до наступления установленного срока.

Перечисление денежных средств в качестве единого платежа в счет исполнения обязанности по уплате налога может быть произведено иным лицом.

Иное лицо не вправе требовать возврата уплаченного за налогоплательщика единого платежа.