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Ликбез

Что делать, если родители забрали паспорт?

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Вопрос от интернет-пользователя

Мне 22 года, живу с родителями, но хочу переехать в другой город. Узнав о моем желании, отец забрал паспорт, чтобы я никуда не смогла уйти. Поможет ли обращение в полицию и что мне делать?

Ответ юриста

Да, обращение в полицию поможет. Кроме того, есть вероятность привлечения вашего отца к ответственности согласно пункту 2 статьи 325 УК РФ.

В нем говорится, что похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев.

Если хотите решить ситуацию без полиции, можете просто восстановить документ, сообщив о его утрате. Подать заявление можно в МФЦ или через портал госуслуг. Это касается и других документов.

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