Можно ли поменять дознавателя в уголовном деле?

Вопрос от интернет-пользователя
Следствие по уголовному делу сильно затянулось и будто стоит на месте. Подозреваем, что виноват дознаватель. Можно ли его поменять?
Ответ юриста
В соответствии со статьей 162 УПК РФ, срок предварительного следствия не должен превышать двух месяцев, но в редких случаях может быть продлен до 12 месяцев. Дальнейшее продление производится только в исключительных случаях.
Отвод дознавателя возможен по статье 67 УПК РФ.
1. Решение об отводе следователя принимает руководитель следственного органа, а решение об отводе начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя принимает прокурор. Решение об отводе руководителя следственного органа принимает вышестоящий руководитель следственного органа.
2. Предыдущее участие руководителя следственного органа, следователя, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя в производстве предварительного расследования по данному уголовному делу не является основанием для его отвода.
Вам необходимо обратиться с жалобой в прокуратуру.
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