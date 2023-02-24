Можно ли поменять дознавателя в уголовном деле?

24.02.2023 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Следствие по уголовному делу сильно затянулось и будто стоит на месте. Подозреваем, что виноват дознаватель. Можно ли его поменять?

Ответ юриста

В соответствии со статьей 162 УПК РФ, срок предварительного следствия не должен превышать двух месяцев, но в редких случаях может быть продлен до 12 месяцев. Дальнейшее продление производится только в исключительных случаях.

Отвод дознавателя возможен по статье 67 УПК РФ.

1. Решение об отводе следователя принимает руководитель следственного органа, а решение об отводе начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя принимает прокурор. Решение об отводе руководителя следственного органа принимает вышестоящий руководитель следственного органа.

2. Предыдущее участие руководителя следственного органа, следователя, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя в производстве предварительного расследования по данному уголовному делу не является основанием для его отвода.

Вам необходимо обратиться с жалобой в прокуратуру.