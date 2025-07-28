Дроппера заставят вернуть деньги обманутой мошенниками сердобчанке

28.07.2025 | 09:17

Жительнице Краснодара, предоставившей свою карту мошенникам, придется заплатить 62-летней пенсионерке из Сердобского района.

Жертва обмана обратилась в правоохранительные органы. В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества и установили личность владелицы счета, на который ушли деньги.

Прокурор Сердобского района обратился в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения. В итоге с жительницы Краснодара взыскали 141 000 рублей.

«Исполнение судебного решения и восстановление прав потерпевшей находится на контроле», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Надзорное ведомство за первые 6 месяцев 2025 года подало в суд 97 исков о возвращении пострадавшим жителям региона похищенных денег. Дропперы, которые предоставили мошенникам свои счета для вывода средств, должны будут выплатить суммарно свыше 19 000 000 рублей.