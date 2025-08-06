Зачем стирать шторы вместе с носками?

06.08.2025 | 13:46

Вопрос от интернет-пользователя

Говорят, если стирать шторы вместе с носками, можно не снимать крючки. Как это работает?

Ответ специалиста

Чтобы постирать шторы, не снимая крючки, край полотна необходимо засунуть в носок. Таким образом крепежи не слетят, а останутся на своих местах, и потом их не придется вставлять в ткань заново.

После стирки шторы нужно просушить, погладить, а затем повесить обратно.

Если материал легкий, его можно закрепить на гардине мокрым (в таком случае удастся избежать процесса глажки, ткань расправится сама под тяжестью воды).