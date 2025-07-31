В Пензе осудили дроп-курьера, забравшего 2 млн у пенсионерок

31.07.2025 | 13:23

В Пензе 36-летнего горожанина осудили за обман пенсионерок. Он забирал деньги у жертв телефонных мошенников.

Мужчина работал курьером и следовал указаниям соучастников - те обзванивали граждан и обрабатывали их по схеме «ваш родственник попал в беду».

Пензенец приезжал по адресам, а введенные в заблуждение пенсионерки передавали ему сбережения, думая, что спасают своих близких.

«Таким способом были обмануты пятеро пожилых женщин (68, 75, 78, 79 и 89 лет) - жительницы г. Пензы, Пензенской области и Республики Мордовия», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Они отдали от 235 000 до 1 000 000 рублей, а в общей сложности - более 2 000 000.

Часть денег курьер отправлял соучастникам, другую оставлял себе как вознаграждение.

В суде горожанин не признал вину, пояснив, что не догадывался о преступлении. Он полагал, что просто передает заказы.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», - рассказала Елена Листарова.

Кроме того, он должен будет возместить потерпевшим причиненный ущерб.