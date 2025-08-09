Зачем добавлять лед в фарш для котлет?

Вопрос от интернет-пользователя
Некоторые кладут в фарш для котлет лед. Какая от этого польза?
Ответ специалиста
Измельченный лед добавляют в фарш перед термической обработкой, чтобы котлеты были сочными. Так они получатся ароматнее и вкуснее.
Во время жарки лед тает, а фарш при этом теряет меньше сока. Кроме того, специи внутри распределяются равномерно.
На 0,5 кг достаточно 1 кубика льда. Добавлять его нужно непосредственно перед тем, как отправить фарш на сковороду.
