Как появилось и что означает слово «комильфо»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Примерили шляпу, спрашиваем: «Ну как?» Снимай, отвечают, не комильфо. А что значит «комильфо»?

Слово «комильфо», конечно, иностранное. В нем застыло целое выражение. Оно пришло из французского и состоит из 3 слов - comme il faut, то есть «как следует», «как подобает», «как должно» или «как надо».

Этот оборот стал устойчивым в те времена, когда французским языком владела большая часть образованных людей и звучал в русских домах чаще, чем родной.

В светских салонах так выражали оценку человека и его манер. Комильфо - так говорили о том, кто вполне благовоспитан: умеет одеваться согласно приличиям, как надо, как уместно в том или ином случае.

Потом, после 1917 года, французский был забыт на долгое время: было не до манер - строили коммунизм. И слово, как и выражение, практически перестало употребляться.

Сегодня «комильфо» получило вторую жизнь, причем, что удивительно, в городском сленге. И совсем молодые люди часто вместо «подходит!» произносят «комильфо».

Будем говорить грамотно и выразительно!

