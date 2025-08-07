Зачем класть фольгу на дно морозильной камеры?

Вопрос от интернет-пользователя
Чем может быть полезна фольга, если ее положить на дно морозильной камеры холодильника?
Ответ специалиста
Фольгу кладут в морозильную камеру, чтобы та минимизировала температурные перепады, которые приводят к появлению конденсата. Она служит барьером, способным предотвратить образование снежной «шубы».
Кроме того, фольга выполняет защитную функцию. В случае загрязнения вместо полноценной уборки достаточно заменить лист новым.
При использовании данного метода важно проследить, чтобы фольга не перекрывала вентилятор, иначе работа устройства нарушится. Стелить ее нужно, когда холодильник разморожен.
