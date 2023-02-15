Можно ли отказаться от страховки, если берешь кредит?

15.02.2023 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

В банке сказали, что, если не оформлю страховку, кредит могут не одобрить. А как от нее отказаться?

Ответ юриста

Заставлять вас оформлять страховку банк не должен, и вы вправе этого не делать согласно статье 421 ГК РФ о свободе договора. Но в такой ситуации, действительно, финансовое учреждение может пересмотреть условия кредитования и увеличить процент по займу.

Отказаться от добровольного страхования можно и после оформления. Из пункта 1 указания Банка России от 20 ноября 2015 г. N 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» следует, что страховщик должен предусмотреть условие о возврате страхователю уплаченной страховой премии в порядке, установленном настоящим указанием, в случае отказа страхователя от договора добровольного страхования в течение 14 календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки страхового случая.