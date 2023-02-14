Бывший муж грозит забрать ребенка из-за денег. Что делать?

Вопрос от интернет-пользователя
Бывший муж хочет забрать ребенка и требует вознаграждение за то, чтобы этого не делать. Если заплачу, говорит, что напишет отказ от сына. Что делать?
Ответ юриста
Во-первых, чтобы забрать у вас ребенка, бывшему мужу придется обращаться в суд, а там доказывать, что вы не годитесь на роль матери, то есть не заботитесь о сыне, имеете зависимость от спиртного или наркотических средств и так далее. Если доказательств нет, у вас пригодные жилищные условия и в целом все в порядке, то вас не разлучат с ребенком.
Факт того, что бывший муж предлагает вам вознаграждение за собственный отказ от ребенка, по возможности зафиксируйте, и, если дойдет до суда, это будет доказательством его настоящих намерений.
Во-вторых, просто написать отказ от ребенка он не сможет. Это возможно лишь в случае, если ваш нынешний муж (если он есть) решит стать усыновителем.
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