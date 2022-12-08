Должна ли жена отвечать за долги мужа?

08.12.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Муж взял крупный кредит и не может отдать. Деньги он потратил на себя, в семью ничего не вложил. Может ли банк требовать с меня этот долг? У нас общая квартира.

Ответ юриста

Согласно статье 45 Семейного кодекса Российской Федерации, должником является тот, на кого оформлен кредит. То есть если вы не выступали поручителем, то и банку ничего не должны.

Однако пункт 2 данной статьи сообщает, что «взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все, полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано на нужды семьи. При недостаточности этого имущества супруги несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом каждого из них».

Но если супруг потратил деньги на себя, как в вашем случае, и у вас имеется совместно нажитое имущество, то приставы могут обратить взыскание на долю супруга в нем. Вопрос о разделе имущества происходит через суд.