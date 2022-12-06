Можно ли узнать о долгах до вступления в наследство?

06.12.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

От покойного брата ко мне переходит квартира. Если у него остались большие долги, то я не потяну. Как узнать заранее?

Ответ юриста

Вы можете выяснить, имеется ли задолженность по коммунальным платежам, обратившись в управляющую компанию дома, в котором находится квартира. О наличии либо отсутствии обременения на недвижимость информацию вам по запросу предоставят в Едином государственном реестре. Но сумму долгов по кредитам заранее узнать не получится: эти сведения становятся доступны только после принятия наследства.

Но больше, чем получите, вступив в роль наследника, отдавать не придется. Согласно статье 1175 ГК РФ, «принявшие наследство отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества».

Закон предусматривает право отказаться от наследства даже после вступления в него. Статья 1157 ГК РФ гласит:

«1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

2. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство.

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными».