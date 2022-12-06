Ликбез

Можно ли узнать о долгах до вступления в наследство?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вопрос от интернет-пользователя

От покойного брата ко мне переходит квартира. Если у него остались большие долги, то я не потяну. Как узнать заранее?

Ответ юриста

Вы можете выяснить, имеется ли задолженность по коммунальным платежам, обратившись в управляющую компанию дома, в котором находится квартира. О наличии либо отсутствии обременения на недвижимость информацию вам по запросу предоставят в Едином государственном реестре. Но сумму долгов по кредитам заранее узнать не получится: эти сведения становятся доступны только после принятия наследства.

Но больше, чем получите, вступив в роль наследника, отдавать не придется. Согласно статье 1175 ГК РФ, «принявшие наследство отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества».

Закон предусматривает право отказаться от наследства даже после вступления в него. Статья 1157 ГК РФ гласит:

«1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

2. Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда он уже принял наследство.

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте