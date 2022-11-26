Могут ли наказать за молчание о преступлении?

26.11.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Я свидетель одного неприятного момента. Что будет, если кто-то узнает, что я был в курсе, но никому не сообщил? Накажут ли меня?

Ответ юриста

Это зависит от того, что вы подразумеваете под «неприятным моментом». Преступления, молчание о которых наказывается, перечислены в статье 205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое, по достоверно известным сведениям, готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, наказывается штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником».