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Как обжаловать результаты экзамена в ГИБДД?

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Вопрос от интернет-пользователя

Не сдал на права - не по своей вине, сам все знал отлично, просто не повезло. Как обжаловать?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

По факту обжалования результатов экзамена в Госавтоинспекции сообщаем, что досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, и их должностных лиц разъяснен в главе VI Приказа МВД России от 20.02.2021 № 80 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений».

Жалоба подается в экзаменационное подразделение, предоставляющее государственную услугу.

Если обжалуются решения руководителя (начальника) или заместителя руководителя (начальника) экзаменационного подразделения, представляющего государственную услугу, жалоба подается вышестоящему должностному лицу.

Жалоба может быть направлена:

1) На решения, принятые подразделениями Госавтоинспекции на районном уровне, - руководителю территориального органа МВД России на районном уровне либо в подразделение Госавтоинспекции на региональном уровне.

2) На решения, принятые подразделениями Госавтоинспекции на региональном уровне, - руководителю территориального органа МВД России на региональном уровне либо в подразделение Госавтоинспекции на федеральном уровне.

3) На решения, принятые руководителями территориальных органов МВД России на региональном уровне, руководителем подразделения Госавтоинспекции на федеральном уровне, - министру внутренних дел Российской Федерации либо заместителю министра внутренних дел Российской Федерации, который является ответственным за соответствующее направление деятельности.

Жалоба на решение экзаменатора, принятого по результатам проведенного экзамена, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации комиссией, состоящей не менее чем из трех должностных лиц, состав которой определяется руководителем подразделения на региональном или районном уровнях.

В ходе рассмотрения жалобы комиссией изучается аудио- и видеоинформация, полученная по результатам проведенного экзамена (при наличии). Хранение аудио-и видеоинформации осуществляется до окончания рассмотрения жалобы.

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