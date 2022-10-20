Кто может претендовать на жилье от государства?

20.10.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Я малоимущий и без дома. Могу ли я претендовать на жилье от государства?

Ответ юриста

Да, можете. Согласно пункту 2 статьи 49 ЖК РФ, «малоимущим гражданам, признанным по установленным настоящим кодексом основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, жилые помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма предоставляются в установленном настоящим кодексом порядке.

Малоимущими гражданами в целях настоящего кодекса являются граждане, если они признаны таковыми органом местного самоуправления в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации, с учетом дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению».

Пункт 5 данной статьи предусматривает, что жилые помещения по договорам социального найма не предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.