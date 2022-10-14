В какой срок нужно подать на раздел имущества после развода?

14.10.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Развелись с супругом. Хотели договориться, кто и что себе заберет, но не получилось. В итоге прошло два года. Сколько есть времени, чтобы подать на раздел имущества?

Ответ юриста

Согласно пункту 7 статьи 38 СК РФ, к требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.

В пункте 3 той же статьи говорится:

«В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке.

При разделе общего имущества суд по требованию супругов определяет, какое имущество подлежит передаче каждому. В случае если одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация».