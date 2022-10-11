Будет ли мобилизованный платить алименты?

11.10.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Отца ребенка мобилизовали, а он должен платить алименты нашему сыну. Как теперь их получить?

Ответ юриста

На запущенном правительством портале «Объясняем.рф» в ответе на данный вопрос говорится, что военнослужащему полагается денежное довольствие, часть которого будет регулярно перечисляться в качестве алиментов.

Однако в соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» должник, проходящий службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет право попросить судебного пристава-исполнителя приостановить исполнительное производство полностью или частично.