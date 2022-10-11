Будет ли мобилизованный платить алименты?

Вопрос от интернет-пользователя
Отца ребенка мобилизовали, а он должен платить алименты нашему сыну. Как теперь их получить?
Ответ юриста
На запущенном правительством портале «Объясняем.рф» в ответе на данный вопрос говорится, что военнослужащему полагается денежное довольствие, часть которого будет регулярно перечисляться в качестве алиментов.
Однако в соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» должник, проходящий службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет право попросить судебного пристава-исполнителя приостановить исполнительное производство полностью или частично.
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