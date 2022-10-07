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С какими заболеваниями не берут в армию или дают отсрочку?

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Вопрос от интернет-пользователя

У мужа очень много разных болезней - и хронических, и сам по себе он со слабым иммунитетом. С какими заболеваниями могут не взять служить?

Ответ юриста

Ответ на этот вопрос содержится в постановлении Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 (ред. от 29.06.2022) «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».

В документе указано расписание болезней. В кратком варианте это:

1. Инфекционные и паразитарные болезни.

2. Новообразования.

3. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм.

4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.

5. Психические расстройства.

6. Болезни нервной системы.

7. Болезни глаза и его вспомогательных органов.

8. Болезни уха и сосцевидного отростка.

9. Болезни системы кровообращения.

10. Болезни органов дыхания.

11. Болезни органов пищеварения.

12. Болезни кожи и подкожной клетчатки.

13. Болезни костно-мышечной системы, соединительной ткани, системные васкулиты.

14. Болезни мочеполовой системы.

15. Беременность, роды и послеродовой период.

16. Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних факторов.

17. Прочие болезни.

Подробнее можно прочитать в постановлении. В зависимости от недуга выставляется категория годности к военной службе.

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