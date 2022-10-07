С какими заболеваниями не берут в армию или дают отсрочку?

Вопрос от интернет-пользователя
У мужа очень много разных болезней - и хронических, и сам по себе он со слабым иммунитетом. С какими заболеваниями могут не взять служить?
Ответ юриста
Ответ на этот вопрос содержится в постановлении Правительства РФ от 04.07.2013 N 565 (ред. от 29.06.2022) «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе».
В документе указано расписание болезней. В кратком варианте это:
1. Инфекционные и паразитарные болезни.
2. Новообразования.
3. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм.
4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.
5. Психические расстройства.
6. Болезни нервной системы.
7. Болезни глаза и его вспомогательных органов.
8. Болезни уха и сосцевидного отростка.
9. Болезни системы кровообращения.
10. Болезни органов дыхания.
11. Болезни органов пищеварения.
12. Болезни кожи и подкожной клетчатки.
13. Болезни костно-мышечной системы, соединительной ткани, системные васкулиты.
14. Болезни мочеполовой системы.
15. Беременность, роды и послеродовой период.
16. Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних факторов.
17. Прочие болезни.
Подробнее можно прочитать в постановлении. В зависимости от недуга выставляется категория годности к военной службе.
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