Ликбез

Что означает устойчивый оборот «круглый стол»?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В новостях то и дело сообщают: прошел круглый стол, посвященный каким-то важным проблемам. Или состоялся круглый стол. Что это значит?

Мы понимаем «круглый стол» не только буквально - как обеденный или журнальный стол круглой формы. В переносном значении так называют форму обсуждения какой-то проблемы, когда все присутствующие имеют равное право голоса.

Устойчивым словосочетание «круглый стол» стало совсем недавно, в русском языке - только в 60-е годы прошлого века.

Идея круглого стола как собрания равноправных участников корнями уходит в средневековую Англию. Легендарный король Артур именно за огромным круглым столом пировал со своими рыцарями. При этом каждый раз они передвигались на одно место, чтобы не возникало споров о первенстве и никто не чувствовал себя ущемленным.

Действительно - прямоугольный стол не дает ощущения равенства, всегда кто-то оказывается во главе. А круглый позволяет видеть лица всех собеседников, что очень полезно на дипломатических переговорах и во время конференций. Так что встречу заинтересованных сторон для обсуждения чего-нибудь на равных правах лучше проводить за круглым столом.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!

