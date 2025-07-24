Военный убил знакомую после конфликта из-за дров

24.07.2025 | 13:43

Пензенский гарнизонный военный суд вынес приговор участнику СВО, которого обвинили в убийстве знакомой.

Как установило следствие, военный пришел к ней в гости. Они распивали спиртное и поссорились. Женщина высказала собутыльнику претензии из-за того, что он не наколол дров.

В сердцах она ударила гостя кулаком в грудь. Тот разозлился, схватил нож и несколько раз вонзил его в тело женщины. Она скончалась от полученных ран.

При вынесении приговора суд принял во внимание такие смягчающие обстоятельства, как противоправное поведение погибшей, которая дала повод для насилия, участие мужчины в специальной военной операции, наличие ведомственной награды.

По совокупности приговоров (ранее военного осудили за самовольное оставление места службы) ему назначили 12 лет лишения свободы. Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Пензенского гарнизонного военного суда.