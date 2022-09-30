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Ликбез

Имеет ли сожитель права на квартиру?

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Вопрос от интернет-пользователя

Я собралась покупать новую квартиру. Оформлять буду на себя, платить - тоже сама. Будет ли мой сожитель иметь право на наследство, да и вообще какие-то права на эту квартиру, если мы не в браке, но вместе 10 лет?

Ответ юриста

Если вы не состоите в официальном браке и собираетесь покупать квартиру в одиночку, не указывая сожителя вторым покупателем в договоре купли-продажи, то это будет лишь ваша недвижимость. Никаких прав у него на нее нет.

Согласно статье 34 СК РФ:

«1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие).

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество - независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства».

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