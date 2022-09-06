Ликбез

Можно ли отказаться от службы по контракту, если передумал?

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Вопрос от интернет-пользователя

Я хотел пойти служить по контракту. Написал заявление, собрал документы и взял личное дело из военкомата. Осталось только доехать до пункта отбора и отправки, но сейчас я передумал. Могу ли я отказаться?

Ответ юриста

Если контракт не подписан, то можете отказаться от службы.

Согласно статье № 32 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», «контракт о прохождении военной службы вступает в силу со дня его подписания соответствующим должностным лицом в соответствии с «Положением о порядке прохождения военной службы» и прекращает свое действие со дня заключения военнослужащим иного контракта о прохождении военной службы, исключения военнослужащего из списков воинской части в случае, указанном в пункте 6 настоящей статьи, а также в иных случаях, установленных федеральными законами».

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Гость||

Ну нет! Назвался груздем. Полезай вкузовок!


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