Можно ли отказаться от службы по контракту, если передумал?

06.09.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Я хотел пойти служить по контракту. Написал заявление, собрал документы и взял личное дело из военкомата. Осталось только доехать до пункта отбора и отправки, но сейчас я передумал. Могу ли я отказаться?

Ответ юриста

Если контракт не подписан, то можете отказаться от службы.

Согласно статье № 32 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», «контракт о прохождении военной службы вступает в силу со дня его подписания соответствующим должностным лицом в соответствии с «Положением о порядке прохождения военной службы» и прекращает свое действие со дня заключения военнослужащим иного контракта о прохождении военной службы, исключения военнослужащего из списков воинской части в случае, указанном в пункте 6 настоящей статьи, а также в иных случаях, установленных федеральными законами».