Сколько человек можно перевозить в легковой машине?

19.08.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

У меня большая семья, выделенных мест в машине на всех не хватает, но все помещаются. Сколько пассажиров можно перевозить в легковом авто? И в каком случае грозит штраф?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Согласно п 22.8 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») запрещается перевозить людей сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства. За нарушение п. 22.8 указанного выше частью 1 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.