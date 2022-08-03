Можно ли восстановить аннулированный вид на жительство?

03.08.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Аннулировали вид на жительство. Можно ли его восстановить?

Ответ юриста

Восстановить нельзя, но можно попробовать обжаловать аннулирование вида на жительство через суд. Для этого вы не должны попадать под перечисленное в статье 9 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Основания отказа в выдаче либо аннулирования вида на жительство:

«1. Вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин:

1) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации;

2) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;

3) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче вида на жительство, подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или передавался Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии либо в течение десяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче вида на жительство, неоднократно (два и более раза) подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или передавался Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии;

4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения;

5) осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления или за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;

6) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;

7) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок и общественную безопасность либо нарушением режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации или порядка осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации, либо совершил административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;

8) не может представить доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, за исключением случая, если иностранный гражданин признан нетрудоспособным;

9) по истечении трех лет со дня въезда не имеет в Российской Федерации жилого помещения на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

10) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного проживания;

11) находился за пределами Российской Федерации более шести месяцев суммарно в течение календарного года, за исключением случаев отсутствия возможности покинуть территорию иностранного государства по обстоятельствам, связанным с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью данного иностранного гражданина или со смертью его близкого родственника, проживавшего на момент смерти в иностранном государстве, а также случаев нахождения иностранного гражданина за пределами Российской Федерации в связи со служебной необходимостью;

12) заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший основанием для получения вида на жительство, и этот брак признан судом недействительным;

13) является потребителем наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, либо страдает одним из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 года N 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», либо не представил выданные по результатам медицинского освидетельствования медицинские документы и сертификат;

14) обратился с заявлением об аннулировании выданного ему вида на жительство;

15) непрерывно в течение любых двух календарных лет после получения вида на жительство не уведомлял о подтверждении своего проживания в Российской Федерации территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае принятия в установленном порядке решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, в том числе в случае приостановления действия такого решения, или решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию данного иностранного гражданина.

4. Вид на жительство, указанный в пункте 27 статьи 13.2 настоящего Федерального закона, аннулируется в случаях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 1 и пунктом 2 настоящей статьи, а также по истечении срока, установленного абзацем третьим пункта 11 статьи 13.2 настоящего Федерального закона».

Также статья 13.2 об особенностях осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами - высококвалифицированными специалистами гласит, что «в случае, если высококвалифицированный специалист не заключил новый трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) по истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, либо ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении данного высококвалифицированного специалиста было отклонено, выданные указанному высококвалифицированному специалисту разрешение на работу, виза и вид на жительство, а также виза и вид на жительство, выданные членам его семьи, считаются действительными в течение тридцати рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, либо со дня принятия решения об отклонении ходатайства работодателя или заказчика работ (услуг).

До истечения указанных тридцати рабочих дней высококвалифицированный специалист и члены его семьи, не имеющие иных законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны выехать из Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации».