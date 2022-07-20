20.07.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Часто вожу в багажнике разную технику. Знакомые рассказали, что их останавливали и просили доказать, что вещи принадлежат им. На перевозку какого груза в машине нужны документы?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Согласно п. 2.1.1 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»), водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки документы на перевозимый груз (транспортная накладная, заказ-наряд, сопроводительная ведомость), которые могут быть представлены на бумажном носителе, либо в форме электронного документа, либо его копии на бумажном носителе, а также специальные разрешения, при наличии которых в соответствии с законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности допускается движение по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, крупногабаритного транспортного средства либо транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», груз - материальный объект, принятый для перевозки в установленном порядке.