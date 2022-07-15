Когда сотрудники ГИБДД имеют право проверять багажник?

15.07.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

В каких случаях сотрудники ГИБДД имеют право останавливать машину и проверять багажник?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Согласно п. 20 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» - сотрудник полиции имеет право останавливать транспортные средства, если это необходимо для выполнения возложенных на полицию обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения, проверять документы на право пользования и управления ими, документы на транспортные средства и перевозимые грузы, наличие страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства;

- осуществлять с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, осмотр транспортных средств и грузов при подозрении, что они используются в противоправных целях, с составлением соответствующего акта;

- задерживать транспортные средства, находящиеся в розыске;

- временно ограничивать или запрещать дорожное движение, изменять организацию движения на отдельных участках дорог при проведении публичных и массовых мероприятий и в иных случаях в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов либо если пользование транспортными средствами угрожает безопасности дорожного движения;

- временно ограничивать или запрещать дорожное движение на железнодорожных переездах, не отвечающих правилам их содержания в безопасном для дорожного движения состоянии;

- выдавать в установленном порядке разрешения на установку на транспортных средствах устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, условных опознавательных знаков (сигналов).