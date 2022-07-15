Когда сотрудники ГИБДД имеют право проверять багажник?

Вопрос от интернет-пользователя
В каких случаях сотрудники ГИБДД имеют право останавливать машину и проверять багажник?
Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области
Согласно п. 20 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» - сотрудник полиции имеет право останавливать транспортные средства, если это необходимо для выполнения возложенных на полицию обязанностей по обеспечению безопасности дорожного движения, проверять документы на право пользования и управления ими, документы на транспортные средства и перевозимые грузы, наличие страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства;
- осуществлять с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, осмотр транспортных средств и грузов при подозрении, что они используются в противоправных целях, с составлением соответствующего акта;
- задерживать транспортные средства, находящиеся в розыске;
- временно ограничивать или запрещать дорожное движение, изменять организацию движения на отдельных участках дорог при проведении публичных и массовых мероприятий и в иных случаях в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов либо если пользование транспортными средствами угрожает безопасности дорожного движения;
- временно ограничивать или запрещать дорожное движение на железнодорожных переездах, не отвечающих правилам их содержания в безопасном для дорожного движения состоянии;
- выдавать в установленном порядке разрешения на установку на транспортных средствах устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, условных опознавательных знаков (сигналов).
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