Угрожают разгласить секрет. Что делать?

Вопрос от интернет-пользователя
Знакомый угрожает разгласить моим друзьям вещи, которыми я делилась с ним по секрету. Требует за молчание класть деньги ему на баланс, иногда покупать выпивку и т. д. Что можно сделать?
Ответ юриста
Вам необходимо обратиться в полицию. Действия вашего знакомого попадают под статью 163 Уголовного кодекса Российской Федерации о вымогательстве.
«1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, -
наказывается ограничением свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового».
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Слово -серебро. Молчание - золото.