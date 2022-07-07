Ликбез

Можно ли выкладывать в интернет запись с камеры домофона?

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Вопрос от интернет-пользователя

На домофоне стоит камера, к ней есть доступ у всех жильцов. На днях в мою машину, которая как раз попадает в поле зрения, пьяный мужчина кинул бутылку и ушел, оставив вмятину. Можно ли выкладывать в интернет запись с камеры видеонаблюдения, чтобы найти этого человека?

Ответ юриста

Вам следует обратиться в полицию с заявлением и сообщить, что имеется запись. Поиском злоумышленников должны заниматься правоохранительные органы. Самостоятельно выложив материалы в интернет, вы можете нарушить закон.

Статья 152.1 ГК РФ гласит, что можно использовать изображение гражданина, если оно получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях). Однако когда такое изображение является основным объектом использования, делать этого нельзя.

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Гость||

юристы блин! "читаю в слух законы"... А объяснять простым язвком кто будет?

По обращении в полицию - правильный совет. А вот про статье....

1. место публичное, никто специально его не снимал, снимали двор

2. какие санкции за нарушение? требование удалить? удалим! заодно и найдем требующего...

3. на двух юристов - 3 разных мнения.

Гость||

согласие не требуется в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;

Гость||

Гость писал(a):

1. место публичное, никто специально его не снимал, снимали двор

Снимать- это одно, а вот распространять и использовать - другое.

Гость||

санкции то такие за использование?

Гость||

Гость писал(a):

санкции то такие за использование?
Максимум через суд взыщат моральный ущерб, госпошлину и за услуги адвоката и обяжут удалить запись из интернета. Но как известно интернет помнит всё. Что в интернет попало то по рукам пошло. А деньги - пусть ветра в поле ищут.

Гость||

Гость писал(a):

место публичное, никто специально его не снимал, снимали двор
Верно. Объект съёмки камеры домофона не конкретный человек. Никто специально за частной жизнью не следит.

Гость писал(a):

согласие не требуется в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;

Верно.

Гость||

Закон «О персональных данных» гласит, что если оператором, который занимается сбором персональных данных, является юридическое лицо, то оно до начала ведения такой деятельности обязано уведомить Роскомнадзор. Сведения, которые оператору необходимо указать в таком уведомлении, содержатся в ст.22 указанного закона.

Помимо уведомления, оператору необходимо соблюсти еще ряд мер. А именно:

Соответствующим приказом назначить сотрудника, ответственного за обработку персональных данных (т.е. за их сбор, хранение, систематизацию и т.п.);

Подписать внутренний документ о политике обработки персональных данных (т.е. об их составе, цели сбора, порядке и сроке хранения и т.п. – т.е. со всеми теми сведениями, которые надо указать в уведомлении в адрес Роскомнадзора) и обеспечить к этому документу возможность неограниченного доступа;

Разработать и применять меры по сохранности персональных данных (правовые, организационные и технические);

Ознакомить под роспись ответственного сотрудника как с Законом «О персональных данных», так и со своей внутренней политикой их обработки.

Гость||

Нет нельзя как и нельзя устанавливать домофоны без согласия собственников.

Гость||

Гость писал(a):

Закон «О персональных данных» гласит, что если оператором, который занимается сбором персональных данных, является юридическое лицо, то
А если не юридическое?

Гость||

Гость писал(a):

Объект съёмки камеры домофона не конкретный человек. Никто специально за частной жизнью не следит.
Вы не путайте объект съёмки и субъект РАСПРОСТРАНЕНИЯ и использования. Снять ты можешь что угодно. А вот использовать и тем более распространять материалы съёмки - вопрос другой.

Гость писал(a):

согласие не требуется в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;

Гость писал(a):
согласие не требуется в случаях, когда:

1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;

Вот здесь есть нюанс. Действия того человека могут быть оценены (судом) либо как хулиганство, либо как неосторожность.

Соответственно в первом варианте распространение видеосъёмки правонарушения идет в русле общественных интересов. А вот если случай второй (неосторожность), то очень возможно, что суд не усмотрит здесь нарушения публичных интересов.

Также, утверждение что поциэнт пьян - а может он просто нездоров или вообще инвалид, с таким внешними проявлениями? И что тогда? А я скажу что. Тогда вы наехали на больного человека, нарушили его права (за неосторожные и неосознанные действия распространяете изображение больного), и как дело повернётся, я даже вам не завидую...

Гость||

Гость писал(a):

Нет нельзя
Можно. Каждый день выкладывают новые приключения.

Гость||

Гость писал(a):

нельзя устанавливать домофоны без согласия собственников.
Во многих домах Пензы эти согласия подделали и все молча сглотнули.

Имя: Гость
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