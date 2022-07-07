Можно ли выкладывать в интернет запись с камеры домофона?

Вопрос от интернет-пользователя
На домофоне стоит камера, к ней есть доступ у всех жильцов. На днях в мою машину, которая как раз попадает в поле зрения, пьяный мужчина кинул бутылку и ушел, оставив вмятину. Можно ли выкладывать в интернет запись с камеры видеонаблюдения, чтобы найти этого человека?
Ответ юриста
Вам следует обратиться в полицию с заявлением и сообщить, что имеется запись. Поиском злоумышленников должны заниматься правоохранительные органы. Самостоятельно выложив материалы в интернет, вы можете нарушить закон.
Статья 152.1 ГК РФ гласит, что можно использовать изображение гражданина, если оно получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях). Однако когда такое изображение является основным объектом использования, делать этого нельзя.
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юристы блин! "читаю в слух законы"... А объяснять простым язвком кто будет?
По обращении в полицию - правильный совет. А вот про статье....
1. место публичное, никто специально его не снимал, снимали двор
2. какие санкции за нарушение? требование удалить? удалим! заодно и найдем требующего...
3. на двух юристов - 3 разных мнения.