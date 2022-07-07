Можно ли выкладывать в интернет запись с камеры домофона?

07.07.2022 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

На домофоне стоит камера, к ней есть доступ у всех жильцов. На днях в мою машину, которая как раз попадает в поле зрения, пьяный мужчина кинул бутылку и ушел, оставив вмятину. Можно ли выкладывать в интернет запись с камеры видеонаблюдения, чтобы найти этого человека?

Ответ юриста

Вам следует обратиться в полицию с заявлением и сообщить, что имеется запись. Поиском злоумышленников должны заниматься правоохранительные органы. Самостоятельно выложив материалы в интернет, вы можете нарушить закон.

Статья 152.1 ГК РФ гласит, что можно использовать изображение гражданина, если оно получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях). Однако когда такое изображение является основным объектом использования, делать этого нельзя.