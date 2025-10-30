Происшествия

В Пензе мужчина ударил ножом 14-летнего подростка

В четверг, 30 октября, в Пензе на улице Тепличной случилось ЧП: мужчина ударил ножом 14-летнего подростка.

Фото с места происшествия появились в Сети. На них запечатлен лежащий на ступеньках человек в наручниках и ножи на асфальте. «Мужик ребенка пырнул, время 17:35», - написал очевидец.

По неподтвержденным данным, удар пришелся в область поясницы. Подростка увезла скорая помощь.

Факт подтвердили в региональном УМВД России. Между мужчиной и мальчиком произошел словесный конфликт. Нападавший задержан, ему 39 лет.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего», - сообщили в полиции.

Пострадавший находится в больнице, угрозы жизни нет. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося.

Фото 3 - vk.com/penzanovosti.

Источник — фото «Сова Пенза Авто»
