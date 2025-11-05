В Пензе женщину задержали за установку сим-боксов в квартире

05.11.2025 | 14:26

В Пензе заключили под стражу ранее судимую 33-летнюю жительницу Самары, которая помогала мошенникам использовать российские номера для телефонных афер. Она установила в квартире сим-боксы.

По версии следствия, в начале октября женщина в интернете откликнулась на объявление. Нужно было обслуживать оборудование для дистанционного управления сим-картами. За 2 недели работы ей предложили около 30 000 рублей.

«По заданию куратора она приехала в Пензу, где нашла съемное жилье, а затем прибывший курьер доставил ей необходимую аппаратуру», - сообщили в областном УМВД РФ.

За 4 дня самарчанка обеспечила работу устройств, с помощью которых были совершены мошенничества в Москве и Ханты-Мансийске.

«В мои обязанности входила замена сим-карт - все, не более. Человек писал, например, «3.2» - это значило «3-я коробка, 2-й слот», нужно было заменить сим-карту», - рассказала она.

При обыске полицейские обнаружили 3 сим-бокса, более 360 сим-карт, 4 смартфона и компьютерную технику. На женщину завели уголовное дело.

Сотрудники устанавливают других участников преступной схемы.