Пензячка потеряла доллары и евро из-за «бесплатного обследования»

03.11.2025 | 10:37

78-летняя жительница Пензы лишилась тысяч долларов и евро после принятого приглашения на бесплатное обследование.

С женщиной связалась неизвестная и представилась сотрудницей медучреждения. Она рассказала, что пензячка может безвозмездно проверить свое здоровье.

Горожанка поверила и выполнила указания. Однако спустя время снова раздался звонок - на этот раз ей сообщили, что вместо медицинского работника с ней разговаривала аферистка, и посоветовали передать сбережения в налоговую службу (чтобы их сохранить).

«Следуя инструкциям злоумышленницы, пенсионерка передала у подъезда пакет с деньгами неизвестной женщине. В пакете находились 350 000 рублей, 2 000 долларов США и 2 600 евро», - сообщили в областном УМВД РФ.

Только потеряв накопления (в общей сумме около 750 000 рублей), женщина осознала, что ее обманули, и пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.