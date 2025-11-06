16-летняя девушка пыталась сбыть наркотик на станции Арбеково

В Пензе двух подростков обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Их задержали на железнодорожных станциях.
В октябре сотрудники Пензенского ЛО МВД РФ заметили на платформе станции Арбеково 16-летнюю девушку, в ее сумочке нашли 20 свертков с порошкообразным веществом. Их изъяли.
Экспертиза показала, что у юной жительницы области был мефедрон общей массой около 20 г (является крупным размером). Кроме того, в ее мобильном телефоне обнаружили координаты 16 тайников.
Полиция установила, что девушка приехала из Колышлейского района на обучение в Пензу, а незаконной деятельностью занялась в конце сентября 2025-го, сообщили в ЛО МВД РФ.
В аналогичном преступлении подозревают и 17-летнего жителя Бессоновского района. Подростка задержали на станции Пенза-III. Во время досмотра у него изъяли сверток с порошком массой около 25 г. Согласно выводам экспертов, это был наркотик клефедрон.
По данным фактам возбудили уголовные дела, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступлений, рассказали в следственном отделе Центрального МСУТ СК России.
Подросткам грозит до 20 лет лишения свободы.
