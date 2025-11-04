Полицейские по горячим следам раскрыли угон «Лады-Гранты»

В Пензе 29-летнему мужчине и 32-летней женщине из Ульяновска грозит срок за короткую поездку на чужой машине. Они угнали «Ладу-Гранту» у 26-летней жительницы Неверкинского района.
Владелица рассказала полицейским, что припарковала автомобиль на улице Рахманинова, а когда вернулась, его там уже не было.
Сотрудники нашли машину на проспекте Победы и установили подозреваемых, те признались в содеянном и раскаялись.
«В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет», - сообщила следователь СУ УМВД России по городу Пензе Ирина Колчина.
Женщину заключили под стражу, мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Новости по теме
- Полицейские рассказали о новой убедительной схеме мошенничества
- В Сердобском районе сотрудники ДПС помогли растерянной женщине
- Пензячка потеряла доллары и евро из-за «бесплатного обследования»
- Новые правила расчета утильсбора вступят в силу в декабре
- Водителям могут разрешить выбирать госномера для машин
- 14-летний кузнечанин прокатился на чужой иномарке и попал в ДТП
- В Пензе мужчина ударил ножом 14-летнего подростка
- Пензячка не завершила сеанс в банкомате и потеряла 50 000 рублей
- У россиян выманивают деньги под предлогом проверки их подлинности
- Ревнивая кузнечанка отправила соперницу в больницу
Последние новости
- Пензячка потеряла доллары и евро из-за «бесплатного обследования»
- В Пензе экс-директора МУП по очистке города осудили за растрату
- В Городище нарколога осудили за выдачу рецептов посторонним
- 38 жителей Кузнецка и Пензы стали жертвами «соцработников»
- 14-летний кузнечанин прокатился на чужой иномарке и попал в ДТП
- Осужденный за пьяную езду пензенец остался без Chevrolet Niva
- Пензячка не завершила сеанс в банкомате и потеряла 50 000 рублей
- Ревнивая кузнечанка отправила соперницу в больницу
- Банда дропперов тратила доход на машины и заграничный отдых
- В Пензе отец и сын захотели заработать на больном призывнике
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!