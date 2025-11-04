Полицейские по горячим следам раскрыли угон «Лады-Гранты»

04.11.2025 | 10:39

В Пензе 29-летнему мужчине и 32-летней женщине из Ульяновска грозит срок за короткую поездку на чужой машине. Они угнали «Ладу-Гранту» у 26-летней жительницы Неверкинского района.

Владелица рассказала полицейским, что припарковала автомобиль на улице Рахманинова, а когда вернулась, его там уже не было.

Сотрудники нашли машину на проспекте Победы и установили подозреваемых, те признались в содеянном и раскаялись.

«В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет», - сообщила следователь СУ УМВД России по городу Пензе Ирина Колчина.

Женщину заключили под стражу, мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.