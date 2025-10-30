Криминал

Ревнивая кузнечанка отправила соперницу в больницу

44-летней жительнице Кузнецка грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Ее обвинили в причинении средней тяжести вреда здоровью человека.

Как установила полиция, кузнечанка зашла на общую кухню общежития и увидела, что ее сожитель распивает алкоголь в компании 33-летней соседки.

Женщину охватила ревность, и она высказала претензии предполагаемой сопернице. Разгорелась ссора.

Старшая из горожанок схватила нож и ударила им в ногу младшей, а затем ушла в свою комнату. Пострадавшая обратилась в больницу. Врачи оказали ей помощь и рассказали о нападении полицейским.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

