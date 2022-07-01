Как снять квартиру по договору?

Вопрос от интернет-пользователя
Хочу снять квартиру, но боюсь это делать без договора. Как его составить?
Ответ юриста
Вам необходим договор найма квартиры, если вы собираетесь снимать жилье у физического лица, либо договор аренды, если у юридического.
Документ можно составить самостоятельно, по образцу из интернета, заменив условия под ваши. Необходим письменный вариант, согласно статье 674 ГК РФ.
«1. Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме.
2. Ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение, возникающее на основании договора найма такого жилого помещения, заключенного на срок не менее года, подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Минимум, который необходимо указать в документе, - паспортные данные нанимателя и наймодателя, а также всех, кто будет проживать в квартире; полный адрес, где находится жилье; обязанности сторон, срок найма, сумму и дату платежа/платежей; условия и порядок досрочного расторжения договора.
Подписанный обеими сторонами документ будет иметь юридическую силу.
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