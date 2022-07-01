Как снять квартиру по договору?

01.07.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Хочу снять квартиру, но боюсь это делать без договора. Как его составить?

Ответ юриста

Вам необходим договор найма квартиры, если вы собираетесь снимать жилье у физического лица, либо договор аренды, если у юридического.

Документ можно составить самостоятельно, по образцу из интернета, заменив условия под ваши. Необходим письменный вариант, согласно статье 674 ГК РФ.

«1. Договор найма жилого помещения заключается в письменной форме.

2. Ограничение (обременение) права собственности на жилое помещение, возникающее на основании договора найма такого жилого помещения, заключенного на срок не менее года, подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Минимум, который необходимо указать в документе, - паспортные данные нанимателя и наймодателя, а также всех, кто будет проживать в квартире; полный адрес, где находится жилье; обязанности сторон, срок найма, сумму и дату платежа/платежей; условия и порядок досрочного расторжения договора.

Подписанный обеими сторонами документ будет иметь юридическую силу.