Можно ли оформить в утиль утонувшую арестованную машину?

30.06.2022 | 10:00

Вопрос от интернет-пользователя

Можно ли оформить в утиль арестованную машину, если ее больше не существует (утонула в реке)?

Ответ УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Согласно статьи 19 Федерального закона от 03.08.2018 № 283 «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», снятие транспортного средства с государственного учета производится по заявлению владельца транспортного средства или организации, уполномоченной в установленном Правительством Российской Федерации порядке, после утилизации транспортного средства.

Для предоставления государственной услуги по снятию транспортного средства с государственного учета по утилизации необходимо обратиться в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции с письменным заявлением на снятие транспортного средства с государственного учета, предоставив свидетельство (акт) об утилизации, подтверждающий факт уничтожения транспортного средства.

При наличии действующих ограничений в виде наложенного запрета на регистрационные действия с транспортным средством таковые не производятся.