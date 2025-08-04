На улице Куйбышева в Пензе образовался затор из-за ДТП

В понедельник, 4 августа, на улице Куйбышева в Пензе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Напротив дома № 13, где расположена налоговая инспекция, столкнулись автомобили Mazda и BMW. Обе машины получили серьезные механические повреждения.
На место прибыли два экипажа скорой помощи, пожарные и сотрудник ГАИ. По неподтвержденным данным, пострадали два человека.
Из-за аварии движение на участке оказалось затруднено. «Автобус № 130 не смог повернуть с Лермонтова на Куйбышева и вынужден был ехать вниз по Лермонтова», - рассказала очевидица случившегося.
В причинах и обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.
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