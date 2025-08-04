На улице Куйбышева в Пензе образовался затор из-за ДТП

04.08.2025 | 16:36

В понедельник, 4 августа, на улице Куйбышева в Пензе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Напротив дома № 13, где расположена налоговая инспекция, столкнулись автомобили Mazda и BMW. Обе машины получили серьезные механические повреждения.

На место прибыли два экипажа скорой помощи, пожарные и сотрудник ГАИ. По неподтвержденным данным, пострадали два человека.

Из-за аварии движение на участке оказалось затруднено. «Автобус № 130 не смог повернуть с Лермонтова на Куйбышева и вынужден был ехать вниз по Лермонтова», - рассказала очевидица случившегося.

В причинах и обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.