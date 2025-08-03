В Камешкирском районе сильный град разбил стекла машин

В Камешкирском районе из-за непогоды пострадало множество машин. 2 августа на территории прошел сильный град. Величина частиц - с мячик для настольного тенниса.
О последствиях разыгравшейся стихии сообщили в Сети жители села Чумаево. На опубликованном видео запечатлен мужчина, бегущий накрывать иномарку. На следующем ролике показаны повреждения другого автомобиля - стекло пробито насквозь в нескольких местах.
«Все «лобачи» под замену. Очень много машин пострадало», - отметил очевидец.
По словам местных жителей, градом разбило не только стекла автомобилей. Также повреждены постройки, пострадали растения.
В начале июня подобное случилось в Колышлейском районе. Там с неба посыпался град размером с камень.
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